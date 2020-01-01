Cloak Network (CLOAK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cloak Network (CLOAK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cloak Network (CLOAK) tokennel kapcsolatos információk HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you're surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it's community-powered, open, and resilient by design. Hivatalos webhely: https://www.cloaknetwork.com

Cloak Network (CLOAK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cloak Network (CLOAK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 357.79K $ 357.79K $ 357.79K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 357.79K $ 357.79K $ 357.79K Minden idők csúcspontja: $ 0.0095339 $ 0.0095339 $ 0.0095339 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00357479 $ 0.00357479 $ 0.00357479 További tudnivalók a(z) Cloak Network (CLOAK) áráról

Cloak Network (CLOAK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cloak Network (CLOAK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CLOAK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CLOAK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CLOAK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CLOAK token élő árfolyamát!

CLOAK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CLOAK kapcsán? CLOAK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CLOAK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

