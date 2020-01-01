ClinTex CTi (CTI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ClinTex CTi (CTI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ClinTex CTi (CTI) tokennel kapcsolatos információk Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials. Hivatalos webhely: https://clintex.io Vásárolj most CTI tokent!

ClinTex CTi (CTI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ClinTex CTi (CTI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.70K $ 13.70K $ 13.70K Teljes tokenszám: $ 191.31M $ 191.31M $ 191.31M Keringésben lévő tokenszám: $ 83.29M $ 83.29M $ 83.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 31.48K $ 31.48K $ 31.48K Minden idők csúcspontja: $ 0.390233 $ 0.390233 $ 0.390233 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016453 $ 0.00016453 $ 0.00016453 További tudnivalók a(z) ClinTex CTi (CTI) áráról

ClinTex CTi (CTI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ClinTex CTi (CTI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CTI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CTI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CTI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CTI token élő árfolyamát!

CTI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CTI kapcsán? CTI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CTI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

