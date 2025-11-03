Clean Food (CF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 - $ 0.00196934
24h alacsony: $ 0
24h magas: $ 0.00196934
Minden idők csúcspontja: $ 0.03350273
Legalacsonyabb ár: $ 0.00116004
Árváltozás (1H): -66.66%
Árváltozás (1D): -68.54%
Árváltozás (7D): -83.44%

Clean Food (CF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00196934 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CF valaha volt legmagasabb ára $ 0.03350273, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00116004 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CF változása a következő volt: -66.66% az elmúlt órában, -68.54% az elmúlt 24 órában, és -83.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Clean Food (CF) piaci információk

Piaci érték: $ 44.00K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 44.00K
Forgalomban lévő készlet: 88.00M
Teljes tokenszám: 88,000,000.0

A(z) Clean Food jelenlegi piaci plafonja $ 44.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CF keringésben lévő tokenszáma 88.00M, és a teljes tokenszám 88000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 44.00K.