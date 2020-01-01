Claude (CLAUDE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Claude (CLAUDE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Claude (CLAUDE) tokennel kapcsolatos információk The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges. Hivatalos webhely: https://0xclaude.love/

Claude (CLAUDE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Claude (CLAUDE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 56.43K $ 56.43K $ 56.43K Teljes tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 56.43K $ 56.43K $ 56.43K Minden idők csúcspontja: $ 0.00620805 $ 0.00620805 $ 0.00620805 Minden idők mélypontja: $ 0.00004818 $ 0.00004818 $ 0.00004818 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Claude (CLAUDE) áráról

Claude (CLAUDE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Claude (CLAUDE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CLAUDE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CLAUDE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CLAUDE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CLAUDE token élő árfolyamát!

CLAUDE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CLAUDE kapcsán? CLAUDE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CLAUDE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

