CLANS (CLANS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00193529$ 0.00193529 $ 0.00193529 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.64% Árváltozás (1D) -43.22% Árváltozás (7D) -67.18% Árváltozás (7D) -67.18%

CLANS (CLANS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CLANS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CLANS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00193529, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CLANS változása a következő volt: -1.64% az elmúlt órában, -43.22% az elmúlt 24 órában, és -67.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CLANS (CLANS) piaci információk

Piaci érték $ 54.73K$ 54.73K $ 54.73K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 54.73K$ 54.73K $ 54.73K Forgalomban lévő készlet 999.99M 999.99M 999.99M Teljes tokenszám 999,987,099.7919497 999,987,099.7919497 999,987,099.7919497

A(z) CLANS jelenlegi piaci plafonja $ 54.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CLANS keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999987099.7919497. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 54.73K.