A(z) élő Cisco xStock ár ma 73.88 USD. Kövesd nyomon a(z) CSCOX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CSCOX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CSCOX

CSCOX árinformációk

Mi a(z) CSCOX

CSCOX fehér könyv

CSCOX hivatalos webhely

CSCOX tokenomikai adatai

CSCOX árelőrejelzés

Cisco xStock Logó

Cisco xStock Ár (CSCOX)

Nem listázott

1 CSCOX-USD élő ár:

$73.79
$73.79
+0.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Cisco xStock (CSCOX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:59 (UTC+8)

Cisco xStock (CSCOX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 72.97
$ 72.97
24h alacsony
$ 74.19
$ 74.19
24h magas

$ 72.97
$ 72.97

$ 74.19
$ 74.19

$ 74.19
$ 74.19

$ 65.89
$ 65.89

-0.41%

+1.09%

+4.18%

+4.18%

Cisco xStock (CSCOX) valós idejű ár: $73.88. Az elmúlt 24 órában, a(z)CSCOX legalacsonyabb ára $ 72.97, legmagasabb ára pedig $ 74.19 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CSCOX valaha volt legmagasabb ára $ 74.19, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 65.89 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CSCOX változása a következő volt: -0.41% az elmúlt órában, +1.09% az elmúlt 24 órában, és +4.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cisco xStock (CSCOX) piaci információk

$ 187.53K
$ 187.53K

--
--

$ 2.08M
$ 2.08M

2.54K
2.54K

28,220.20659668
28,220.20659668

A(z) Cisco xStock jelenlegi piaci plafonja $ 187.53K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CSCOX keringésben lévő tokenszáma 2.54K, és a teljes tokenszám 28220.20659668. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.08M.

Cisco xStock (CSCOX) árelőzmények USD

A(z) Cisco xStockUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.797469.
A(z) Cisco xStock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +6.4580576640.
A(z) Cisco xStock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +6.8355327480.
A(z) Cisco xStock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +5.45122797118622.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.797469+1.09%
30 nap$ +6.4580576640+8.74%
60 nap$ +6.8355327480+9.25%
90 nap$ +5.45122797118622+7.97%

Mi a(z) Cisco xStock (CSCOX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Cisco xStock (CSCOX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Cisco xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Cisco xStock (CSCOX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Cisco xStock (CSCOX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Cisco xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Cisco xStock árelőrejelzését most!

CSCOX helyi valutákra

Cisco xStock (CSCOX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Cisco xStock (CSCOX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CSCOX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Cisco xStock (CSCOX)

Mennyit ér ma a(z) Cisco xStock (CSCOX)?
A(z) élő CSCOX ár a(z) USD esetében 73.88 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CSCOX ára a(z) USD esetében?
A(z) CSCOX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 73.88. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Cisco xStock piaci plafonja?
A(z) CSCOX piaci plafonja $ 187.53K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CSCOX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CSCOX keringésben lévő tokenszáma 2.54K USD.
Mi volt a(z) CSCOX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CSCOX mindenkori legmagasabb ára 74.19 USD.
Mi volt a(z) CSCOX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CSCOX mindenkori legalacsonyabb ára 65.89 USD.
Mekkora a(z) CSCOX kereskedési volumene?
A(z) CSCOX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CSCOX ára emelkedni fog idén?
A(z) CSCOX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CSCOX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:59 (UTC+8)

Cisco xStock (CSCOX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$109,084.80

$3,800.42

$0.02408

$1.1193

$183.68

$109,084.80

$3,800.42

$183.68

$88.41

$2.4690

$0.00000

$0.00000

$0.0374

$0.05613

$0.09750

$0.000000002087

$0.02160

$0.00007645

$0.0000451

$0.000000000497

