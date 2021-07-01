Cirus (CIRUS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cirus (CIRUS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cirus (CIRUS) tokennel kapcsolatos információk Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it! Hivatalos webhely: https://cirusfoundation.com Fehér könyv: https://cirusfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/Whitepaper-v1.1-minor-edit-on-7-02.pdf Vásárolj most CIRUS tokent!

Cirus (CIRUS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cirus (CIRUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 63.52K $ 63.52K $ 63.52K Teljes tokenszám: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 213.20M $ 213.20M $ 213.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 64.06K $ 64.06K $ 64.06K Minden idők csúcspontja: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00029796 $ 0.00029796 $ 0.00029796 További tudnivalók a(z) Cirus (CIRUS) áráról

Cirus (CIRUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cirus (CIRUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CIRUS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CIRUS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CIRUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CIRUS token élő árfolyamát!

CIRUS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CIRUS kapcsán? CIRUS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CIRUS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

