A(z) élő Cicada Finance ár ma 0.00219154 USD. Kövesd nyomon a(z) LTCIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LTCIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LTCIC

LTCIC árinformációk

Mi a(z) LTCIC

LTCIC fehér könyv

LTCIC hivatalos webhely

LTCIC tokenomikai adatai

LTCIC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Cicada Finance Logó

Cicada Finance Ár (LTCIC)

Nem listázott

1 LTCIC-USD élő ár:

$0.00219154
$0.00219154
-1.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Cicada Finance (LTCIC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:52 (UTC+8)

Cicada Finance (LTCIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0021911
$ 0.0021911
24h alacsony
$ 0.00225608
$ 0.00225608
24h magas

$ 0.0021911
$ 0.0021911

$ 0.00225608
$ 0.00225608

$ 0.00289418
$ 0.00289418$ 0.00289418

$ 0.00209182
$ 0.00209182$ 0.00209182

-0.89%

-1.51%

-4.52%

-4.52%

Cicada Finance (LTCIC) valós idejű ár: $0.00219154. Az elmúlt 24 órában, a(z)LTCIC legalacsonyabb ára $ 0.0021911, legmagasabb ára pedig $ 0.00225608 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LTCIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00289418, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00209182 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LTCIC változása a következő volt: -0.89% az elmúlt órában, -1.51% az elmúlt 24 órában, és -4.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cicada Finance (LTCIC) piaci információk

$ 5.71M
$ 5.71M

--
--

$ 21.92M
$ 21.92M

2.61B
2.61B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

A(z) Cicada Finance jelenlegi piaci plafonja $ 5.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LTCIC keringésben lévő tokenszáma 2.61B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.92M.

Cicada Finance (LTCIC) árelőzmények USD

A(z) Cicada FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Cicada Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004120152.
A(z) Cicada Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0004010702.
A(z) Cicada Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0006480758155044836.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.51%
30 nap$ -0.0004120152-18.80%
60 nap$ -0.0004010702-18.30%
90 nap$ -0.0006480758155044836-22.82%

Mi a(z) Cicada Finance (LTCIC)

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Cicada Finance (LTCIC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Cicada Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Cicada Finance (LTCIC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Cicada Finance (LTCIC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Cicada Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Cicada Finance árelőrejelzését most!

LTCIC helyi valutákra

Cicada Finance (LTCIC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Cicada Finance (LTCIC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LTCIC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Cicada Finance (LTCIC)

Mennyit ér ma a(z) Cicada Finance (LTCIC)?
A(z) élő LTCIC ár a(z) USD esetében 0.00219154 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LTCIC ára a(z) USD esetében?
A(z) LTCIC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00219154. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Cicada Finance piaci plafonja?
A(z) LTCIC piaci plafonja $ 5.71M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LTCIC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LTCIC keringésben lévő tokenszáma 2.61B USD.
Mi volt a(z) LTCIC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LTCIC mindenkori legmagasabb ára 0.00289418 USD.
Mi volt a(z) LTCIC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LTCIC mindenkori legalacsonyabb ára 0.00209182 USD.
Mekkora a(z) LTCIC kereskedési volumene?
A(z) LTCIC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LTCIC ára emelkedni fog idén?
A(z) LTCIC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LTCIC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:52 (UTC+8)

Cicada Finance (LTCIC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$109,084.80

$3,800.42

$0.02408

$1.1193

$183.68

$109,084.80

$3,800.42

$183.68

$88.41

$2.4690

$0.00000

$0.00000

$0.0374

$0.05613

$0.09750

$0.000000002087

$0.02160

$0.00007645

$0.0000451

$0.000000000497

