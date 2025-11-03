Cicada Finance (LTCIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0021911 24h alacsony $ 0.00225608 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00289418 Legalacsonyabb ár $ 0.00209182 Árváltozás (1H) -0.89% Árváltozás (1D) -1.51% Árváltozás (7D) -4.52%

Cicada Finance (LTCIC) valós idejű ár: $0.00219154. Az elmúlt 24 órában, a(z)LTCIC legalacsonyabb ára $ 0.0021911, legmagasabb ára pedig $ 0.00225608 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LTCIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00289418, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00209182 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LTCIC változása a következő volt: -0.89% az elmúlt órában, -1.51% az elmúlt 24 órában, és -4.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cicada Finance (LTCIC) piaci információk

Piaci érték $ 5.71M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 21.92M Forgalomban lévő készlet 2.61B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0

A(z) Cicada Finance jelenlegi piaci plafonja $ 5.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LTCIC keringésben lévő tokenszáma 2.61B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.92M.