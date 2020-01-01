Chump Change (CHUMP) tokenomikai adatai
Chump Change (CHUMP) tokennel kapcsolatos információk
WELCOME TO CHUMPS. WHERE SOLANA MEETS FOOLISHNESS IN THE FORM OF DEGEN CHIMPS! THESE PLAYFUL PRIMATES ARE STORMING THE BLOCKCHAIN WITH THEIR MEME FILLED ANTICS, OFFERING NFTS AND A TOKEN ON SOLANA! JOIN THE ADVENTURE AS WE UNLEASH THE CHAOS AND LAUGHTER. CREATING A DIGITAL JUNGLE WHERE EVERY PIXEL PULSATES WITH ENERGY AND EVERY TRANSACTION BRINGS A SMILE. GET READY TO DIVE INTO THE WILD WORLD OF CHUMPS - IT'S A REVELATION YOU WON'T WANT TO MISS!
Chump Change (CHUMP) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chump Change (CHUMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Chump Change (CHUMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Chump Change (CHUMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHUMP tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező CHUMP token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) CHUMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHUMP token élő árfolyamát!
CHUMP árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHUMP kapcsán? CHUMP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.