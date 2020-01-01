Chumbi Valley (CHMB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chumbi Valley (CHMB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chumbi Valley (CHMB) tokennel kapcsolatos információk Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community. Hivatalos webhely: https://chumbivalley.com Fehér könyv: https://chumbivalley.com/whitepaper

Chumbi Valley (CHMB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chumbi Valley (CHMB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 266.40K $ 266.40K $ 266.40K Teljes tokenszám: $ 27.37B $ 27.37B $ 27.37B Keringésben lévő tokenszám: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 346.07K $ 346.07K $ 346.07K Minden idők csúcspontja: $ 0.150731 $ 0.150731 $ 0.150731 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0

Chumbi Valley (CHMB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chumbi Valley (CHMB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHMB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHMB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHMB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHMB token élő árfolyamát!

CHMB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHMB kapcsán? CHMB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

