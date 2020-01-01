Christianity Coin (CHRIST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Christianity Coin (CHRIST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Christianity Coin (CHRIST) tokennel kapcsolatos információk We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior's name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ's name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin Hivatalos webhely: https://christianitysol.netlify.app/

Christianity Coin (CHRIST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Christianity Coin (CHRIST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 29.45K $ 29.45K $ 29.45K Teljes tokenszám: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 29.45K $ 29.45K $ 29.45K Minden idők csúcspontja: $ 0.00155678 $ 0.00155678 $ 0.00155678 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Christianity Coin (CHRIST) áráról

Christianity Coin (CHRIST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Christianity Coin (CHRIST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHRIST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHRIST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHRIST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHRIST token élő árfolyamát!

CHRIST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHRIST kapcsán? CHRIST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

