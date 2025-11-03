Chrema Coin (CRMC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.822308 $ 0.822308 $ 0.822308 24h alacsony $ 0.937675 $ 0.937675 $ 0.937675 24h magas 24h alacsony $ 0.822308$ 0.822308 $ 0.822308 24h magas $ 0.937675$ 0.937675 $ 0.937675 Minden idők csúcspontja $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 Legalacsonyabb ár $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 Árváltozás (1H) +5.31% Árváltozás (1D) -1.02% Árváltozás (7D) +6.23% Árváltozás (7D) +6.23%

Chrema Coin (CRMC) valós idejű ár: $0.874828. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRMC legalacsonyabb ára $ 0.822308, legmagasabb ára pedig $ 0.937675 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRMC valaha volt legmagasabb ára $ 5.02, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.432032 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRMC változása a következő volt: +5.31% az elmúlt órában, -1.02% az elmúlt 24 órában, és +6.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Chrema Coin (CRMC) piaci információk

Piaci érték $ 9.62M$ 9.62M $ 9.62M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 43.74M$ 43.74M $ 43.74M Forgalomban lévő készlet 10.99M 10.99M 10.99M Teljes tokenszám 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

A(z) Chrema Coin jelenlegi piaci plafonja $ 9.62M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRMC keringésben lévő tokenszáma 10.99M, és a teljes tokenszám 50000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 43.74M.