TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Chrema Coin ár ma 0.874828 USD. Kövesd nyomon a(z) CRMC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CRMC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Chrema Coin ár ma 0.874828 USD. Kövesd nyomon a(z) CRMC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CRMC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CRMC

CRMC árinformációk

Mi a(z) CRMC

CRMC fehér könyv

CRMC hivatalos webhely

CRMC tokenomikai adatai

CRMC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Chrema Coin Logó

Chrema Coin Ár (CRMC)

Nem listázott

1 CRMC-USD élő ár:

$0.874828
$0.874828$0.874828
-1.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Chrema Coin (CRMC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:45 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.822308
$ 0.822308$ 0.822308
24h alacsony
$ 0.937675
$ 0.937675$ 0.937675
24h magas

$ 0.822308
$ 0.822308$ 0.822308

$ 0.937675
$ 0.937675$ 0.937675

$ 5.02
$ 5.02$ 5.02

$ 0.432032
$ 0.432032$ 0.432032

+5.31%

-1.02%

+6.23%

+6.23%

Chrema Coin (CRMC) valós idejű ár: $0.874828. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRMC legalacsonyabb ára $ 0.822308, legmagasabb ára pedig $ 0.937675 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRMC valaha volt legmagasabb ára $ 5.02, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.432032 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRMC változása a következő volt: +5.31% az elmúlt órában, -1.02% az elmúlt 24 órában, és +6.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Chrema Coin (CRMC) piaci információk

$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M

--
----

$ 43.74M
$ 43.74M$ 43.74M

10.99M
10.99M 10.99M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

A(z) Chrema Coin jelenlegi piaci plafonja $ 9.62M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRMC keringésben lévő tokenszáma 10.99M, és a teljes tokenszám 50000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 43.74M.

Chrema Coin (CRMC) árelőzmények USD

A(z) Chrema CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0090807105783792.
A(z) Chrema Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0942139015.
A(z) Chrema Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.1846084791.
A(z) Chrema Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -1.7226914164190984.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0090807105783792-1.02%
30 nap$ -0.0942139015-10.76%
60 nap$ +0.1846084791+21.10%
90 nap$ -1.7226914164190984-66.32%

Mi a(z) Chrema Coin (CRMC)

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Chrema Coin (CRMC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Chrema Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Chrema Coin (CRMC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Chrema Coin (CRMC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Chrema Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Chrema Coin árelőrejelzését most!

CRMC helyi valutákra

Chrema Coin (CRMC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Chrema Coin (CRMC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CRMC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Chrema Coin (CRMC)

Mennyit ér ma a(z) Chrema Coin (CRMC)?
A(z) élő CRMC ár a(z) USD esetében 0.874828 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CRMC ára a(z) USD esetében?
A(z) CRMC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.874828. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Chrema Coin piaci plafonja?
A(z) CRMC piaci plafonja $ 9.62M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CRMC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CRMC keringésben lévő tokenszáma 10.99M USD.
Mi volt a(z) CRMC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CRMC mindenkori legmagasabb ára 5.02 USD.
Mi volt a(z) CRMC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CRMC mindenkori legalacsonyabb ára 0.432032 USD.
Mekkora a(z) CRMC kereskedési volumene?
A(z) CRMC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CRMC ára emelkedni fog idén?
A(z) CRMC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CRMC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:45 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,083.34
$109,083.34$109,083.34

-0.93%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,800.45
$3,800.45$3,800.45

-1.37%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02412
$0.02412$0.02412

-8.32%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1199
$1.1199$1.1199

-11.25%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.66
$183.66$183.66

-0.06%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,083.34
$109,083.34$109,083.34

-0.93%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,800.45
$3,800.45$3,800.45

-1.37%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.66
$183.66$183.66

-0.06%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.30
$88.30$88.30

-0.33%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4683
$2.4683$2.4683

-1.26%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0374
$0.0374$0.0374

-25.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05613
$0.05613$0.05613

+180.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09753
$0.09753$0.09753

+18.06%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002087
$0.000000002087$0.000000002087

+379.77%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007645
$0.00007645$0.00007645

+108.82%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000497
$0.000000000497$0.000000000497

+27.76%