TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Chonkus Maximus ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CHONKUS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CHONKUS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Chonkus Maximus ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CHONKUS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CHONKUS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CHONKUS

CHONKUS árinformációk

Mi a(z) CHONKUS

CHONKUS hivatalos webhely

CHONKUS tokenomikai adatai

CHONKUS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Chonkus Maximus Logó

Chonkus Maximus Ár (CHONKUS)

Nem listázott

1 CHONKUS-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Chonkus Maximus (CHONKUS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:22:25 (UTC+8)

Chonkus Maximus (CHONKUS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108574
$ 0.00108574$ 0.00108574

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.19%

-4.19%

Chonkus Maximus (CHONKUS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CHONKUS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CHONKUS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00108574, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CHONKUS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -4.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Chonkus Maximus (CHONKUS) piaci információk

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

--
----

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

999.77M
999.77M 999.77M

999,769,080.559948
999,769,080.559948 999,769,080.559948

A(z) Chonkus Maximus jelenlegi piaci plafonja $ 9.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CHONKUS keringésben lévő tokenszáma 999.77M, és a teljes tokenszám 999769080.559948. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.19K.

Chonkus Maximus (CHONKUS) árelőzmények USD

A(z) Chonkus MaximusUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Chonkus Maximus USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Chonkus Maximus USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Chonkus Maximus USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-24.61%
60 nap$ 0-43.28%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Chonkus Maximus (CHONKUS)

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Chonkus Maximus (CHONKUS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Chonkus Maximus árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Chonkus Maximus (CHONKUS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Chonkus Maximus (CHONKUS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Chonkus Maximus rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Chonkus Maximus árelőrejelzését most!

CHONKUS helyi valutákra

Chonkus Maximus (CHONKUS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Chonkus Maximus (CHONKUS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CHONKUS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Chonkus Maximus (CHONKUS)

Mennyit ér ma a(z) Chonkus Maximus (CHONKUS)?
A(z) élő CHONKUS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CHONKUS ára a(z) USD esetében?
A(z) CHONKUS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Chonkus Maximus piaci plafonja?
A(z) CHONKUS piaci plafonja $ 9.19K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CHONKUS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CHONKUS keringésben lévő tokenszáma 999.77M USD.
Mi volt a(z) CHONKUS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CHONKUS mindenkori legmagasabb ára 0.00108574 USD.
Mi volt a(z) CHONKUS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CHONKUS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CHONKUS kereskedési volumene?
A(z) CHONKUS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CHONKUS ára emelkedni fog idén?
A(z) CHONKUS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CHONKUS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:22:25 (UTC+8)

Chonkus Maximus (CHONKUS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,385.11
$107,385.11$107,385.11

-2.47%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,705.00
$3,705.00$3,705.00

-3.84%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.56
$175.56$175.56

-4.47%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0521
$1.0521$1.0521

-16.62%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,705.00
$3,705.00$3,705.00

-3.84%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,385.11
$107,385.11$107,385.11

-2.47%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.56
$175.56$175.56

-4.47%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4086
$2.4086$2.4086

-3.65%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0521
$1.0521$1.0521

-16.62%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09260
$0.09260$0.09260

+826.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0306
$0.0306$0.0306

-89.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05415
$0.05415$0.05415

-1.93%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09260
$0.09260$0.09260

+826.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000586
$0.0000586$0.0000586

+132.53%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001086
$0.000000001086$0.000000001086

+149.65%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003400
$0.0003400$0.0003400

+70.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006116
$0.00006116$0.00006116

+67.05%