Chonkus Maximus (CHONKUS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00108574$ 0.00108574 $ 0.00108574 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -4.19% Árváltozás (7D) -4.19%

Chonkus Maximus (CHONKUS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CHONKUS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CHONKUS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00108574, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CHONKUS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -4.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Chonkus Maximus (CHONKUS) piaci információk

Piaci érték $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K Forgalomban lévő készlet 999.77M 999.77M 999.77M Teljes tokenszám 999,769,080.559948 999,769,080.559948 999,769,080.559948

A(z) Chonkus Maximus jelenlegi piaci plafonja $ 9.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CHONKUS keringésben lévő tokenszáma 999.77M, és a teljes tokenszám 999769080.559948. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.19K.