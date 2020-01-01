CHONK (CHONK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CHONK (CHONK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CHONK (CHONK) tokennel kapcsolatos információk pump fun coin, fairly launched, has no purpose really, people that bought the most of it hope that the guy who launched it will pump it for them and do all the work only because he clicked the launch button on pump fun, while they just sit and say GM! perfect for people that love to buy and forget and not do anything at all and hope that other people will buy it for a mysterious reasons while they say GM to each other in an echo chamber! it's great! Hivatalos webhely: https://weaslecoin.vercel.app/ Vásárolj most CHONK tokent!

CHONK (CHONK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CHONK (CHONK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.15K $ 22.15K $ 22.15K Teljes tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.15K $ 22.15K $ 22.15K Minden idők csúcspontja: $ 0.00672042 $ 0.00672042 $ 0.00672042 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) CHONK (CHONK) áráról

CHONK (CHONK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CHONK (CHONK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHONK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHONK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHONK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHONK token élő árfolyamát!

CHONK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHONK kapcsán? CHONK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHONK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

