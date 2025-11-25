Choctopus (CHOCTOPUS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Choctopus (CHOCTOPUS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Choctopus (CHOCTOPUS) tokennel kapcsolatos információk Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders. Hivatalos webhely: https://choctopus.io Fehér könyv: https://choctopus.io/whitepaper/ Vásárolj most CHOCTOPUS tokent!

Choctopus (CHOCTOPUS) tokenomika és árelemzés
Piaci tőkeérték: $ 129.69K
Teljes tokenszám: $ 984.71M
Keringésben lévő tokenszám: $ 700.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 182.43K
Minden idők csúcspontja: $ 0.00540528
Minden idők mélypontja: $ 0
Jelenlegi ár: $ 0.00018527

Choctopus (CHOCTOPUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Choctopus (CHOCTOPUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHOCTOPUS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHOCTOPUS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHOCTOPUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHOCTOPUS token élő árfolyamát!

CHOCTOPUS árelőrejelzése

