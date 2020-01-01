Chitan (CHITAN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chitan (CHITAN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chitan (CHITAN) tokennel kapcsolatos információk Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable. Hivatalos webhely: https://www.chitan.org/ Vásárolj most CHITAN tokent!

Chitan (CHITAN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chitan (CHITAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 244.39K $ 244.39K $ 244.39K Teljes tokenszám: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 244.39K $ 244.39K $ 244.39K Minden idők csúcspontja: $ 0.00458156 $ 0.00458156 $ 0.00458156 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00024849 $ 0.00024849 $ 0.00024849 További tudnivalók a(z) Chitan (CHITAN) áráról

Chitan (CHITAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chitan (CHITAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHITAN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHITAN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHITAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHITAN token élő árfolyamát!

CHITAN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHITAN kapcsán? CHITAN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHITAN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

