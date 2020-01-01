Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chinese Doge Wow (CHIDO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chinese Doge Wow (CHIDO) tokennel kapcsolatos információk Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months. Hivatalos webhely: https://chidoonbase.xyz/ Vásárolj most CHIDO tokent!

Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chinese Doge Wow (CHIDO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 975.76K $ 975.76K $ 975.76K Teljes tokenszám: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M Keringésben lévő tokenszám: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 975.76K $ 975.76K $ 975.76K Minden idők csúcspontja: $ 0.0187939 $ 0.0187939 $ 0.0187939 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0010254 $ 0.0010254 $ 0.0010254 További tudnivalók a(z) Chinese Doge Wow (CHIDO) áráról

Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHIDO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHIDO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHIDO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHIDO token élő árfolyamát!

