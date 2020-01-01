Chill Girl (CHILLGIRL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chill Girl (CHILLGIRL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chill Girl (CHILLGIRL) tokennel kapcsolatos információk Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it Hivatalos webhely: https://chillgirl.xyz Vásárolj most CHILLGIRL tokent!

Chill Girl (CHILLGIRL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chill Girl (CHILLGIRL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 47.05K $ 47.05K $ 47.05K Teljes tokenszám: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.05K $ 47.05K $ 47.05K Minden idők csúcspontja: $ 0.00618851 $ 0.00618851 $ 0.00618851 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Chill Girl (CHILLGIRL) áráról

Chill Girl (CHILLGIRL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chill Girl (CHILLGIRL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHILLGIRL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHILLGIRL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHILLGIRL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHILLGIRL token élő árfolyamát!

CHILLGIRL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHILLGIRL kapcsán? CHILLGIRL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

