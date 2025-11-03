Chili Coin (CHI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00131437$ 0.00131437 $ 0.00131437 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.59% Árváltozás (7D) +0.16% Árváltozás (7D) +0.16%

Chili Coin (CHI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CHI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CHI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00131437, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CHI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.59% az elmúlt 24 órában, és +0.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Chili Coin (CHI) piaci információk

Piaci érték $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 83.13M$ 83.13M $ 83.13M Forgalomban lévő készlet 5.88B 5.88B 5.88B Teljes tokenszám 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) Chili Coin jelenlegi piaci plafonja $ 4.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CHI keringésben lévő tokenszáma 5.88B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 83.13M.