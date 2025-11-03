TőzsdeDEX+
A(z) élő Children Of The Sky ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) COTS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COTS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: COTS

COTS árinformációk

Mi a(z) COTS

COTS hivatalos webhely

COTS tokenomikai adatai

COTS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Children Of The Sky Logó

Children Of The Sky Ár (COTS)

Nem listázott

1 COTS-USD élő ár:

--
----
-4.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Children Of The Sky (COTS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:22:18 (UTC+8)

Children Of The Sky (COTS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01772925
$ 0.01772925$ 0.01772925

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.78%

-11.83%

-11.83%

Children Of The Sky (COTS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)COTS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COTS valaha volt legmagasabb ára $ 0.01772925, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COTS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.78% az elmúlt 24 órában, és -11.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Children Of The Sky (COTS) piaci információk

$ 14.23K
$ 14.23K$ 14.23K

--
----

$ 14.23K
$ 14.23K$ 14.23K

999.53M
999.53M 999.53M

999,530,335.104312
999,530,335.104312 999,530,335.104312

A(z) Children Of The Sky jelenlegi piaci plafonja $ 14.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) COTS keringésben lévő tokenszáma 999.53M, és a teljes tokenszám 999530335.104312. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.23K.

Children Of The Sky (COTS) árelőzmények USD

A(z) Children Of The SkyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Children Of The Sky USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Children Of The Sky USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Children Of The Sky USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.78%
30 nap$ 0-32.79%
60 nap$ 0-98.90%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Children Of The Sky (COTS)

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Children Of The Sky (COTS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Children Of The Sky árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Children Of The Sky (COTS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Children Of The Sky (COTS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Children Of The Sky rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Children Of The Sky árelőrejelzését most!

COTS helyi valutákra

Children Of The Sky (COTS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Children Of The Sky (COTS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) COTS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Children Of The Sky (COTS)

Mennyit ér ma a(z) Children Of The Sky (COTS)?
A(z) élő COTS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) COTS ára a(z) USD esetében?
A(z) COTS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Children Of The Sky piaci plafonja?
A(z) COTS piaci plafonja $ 14.23K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) COTS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) COTS keringésben lévő tokenszáma 999.53M USD.
Mi volt a(z) COTS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) COTS mindenkori legmagasabb ára 0.01772925 USD.
Mi volt a(z) COTS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) COTS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) COTS kereskedési volumene?
A(z) COTS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) COTS ára emelkedni fog idén?
A(z) COTS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) COTS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:22:18 (UTC+8)

Children Of The Sky (COTS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

