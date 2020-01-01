Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokennel kapcsolatos információk Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Hivatalos webhely: https://chikunonsol.com/ Vásárolj most CHIKUN tokent!

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 47.50K $ 47.50K $ 47.50K Teljes tokenszám: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.50K $ 47.50K $ 47.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.00141547 $ 0.00141547 $ 0.00141547 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) áráról

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHIKUN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHIKUN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHIKUN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHIKUN token élő árfolyamát!

CHIKUN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHIKUN kapcsán? CHIKUN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHIKUN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

