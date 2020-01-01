Chief Troll Officer (CTO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chief Troll Officer (CTO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chief Troll Officer (CTO) tokennel kapcsolatos információk This token is striving to promote free speech and playful banter in the crypto space as we see elon musk do. Hivatalos webhely: http://chieftrollofficer.net/ Fehér könyv: https://whitepaper.chieftrollofficer.net/ Vásárolj most CTO tokent!

Chief Troll Officer (CTO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chief Troll Officer (CTO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.46K $ 30.46K $ 30.46K Teljes tokenszám: $ 991.78M $ 991.78M $ 991.78M Keringésben lévő tokenszám: $ 986.77M $ 986.77M $ 986.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.62K $ 30.62K $ 30.62K Minden idők csúcspontja: $ 0.00260502 $ 0.00260502 $ 0.00260502 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Chief Troll Officer (CTO) áráról

Chief Troll Officer (CTO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chief Troll Officer (CTO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CTO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CTO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CTO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CTO token élő árfolyamát!

CTO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CTO kapcsán? CTO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CTO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

