ChicagoCoin (CLT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00379655 $ 0.00379655 $ 0.00379655 24h alacsony $ 0.00383573 $ 0.00383573 $ 0.00383573 24h magas 24h alacsony $ 0.00379655$ 0.00379655 $ 0.00379655 24h magas $ 0.00383573$ 0.00383573 $ 0.00383573 Minden idők csúcspontja $ 0.00507574$ 0.00507574 $ 0.00507574 Legalacsonyabb ár $ 0.0021948$ 0.0021948 $ 0.0021948 Árváltozás (1H) -0.24% Árváltozás (1D) -0.39% Árváltozás (7D) -0.56% Árváltozás (7D) -0.56%

ChicagoCoin (CLT) valós idejű ár: $0.00381844. Az elmúlt 24 órában, a(z)CLT legalacsonyabb ára $ 0.00379655, legmagasabb ára pedig $ 0.00383573 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CLT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00507574, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0021948 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CLT változása a következő volt: -0.24% az elmúlt órában, -0.39% az elmúlt 24 órában, és -0.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ChicagoCoin (CLT) piaci információk

Piaci érték $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Forgalomban lévő készlet 600.00M 600.00M 600.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) ChicagoCoin jelenlegi piaci plafonja $ 2.29M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CLT keringésben lévő tokenszáma 600.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.82M.