Chi Protocol (CHI) tokenomikai adatai

Chi Protocol (CHI) tokennel kapcsolatos információk Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards. Hivatalos webhely: https://chiprotocol.io/ Fehér könyv: https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs Vásárolj most CHI tokent!

Chi Protocol (CHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chi Protocol (CHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.16K $ 20.16K $ 20.16K Teljes tokenszám: $ 206.36M $ 206.36M $ 206.36M Keringésben lévő tokenszám: $ 111.17M $ 111.17M $ 111.17M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.42K $ 37.42K $ 37.42K Minden idők csúcspontja: $ 0.108157 $ 0.108157 $ 0.108157 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00018131 $ 0.00018131 $ 0.00018131 További tudnivalók a(z) Chi Protocol (CHI) áráról

Chi Protocol (CHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chi Protocol (CHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHI token élő árfolyamát!

