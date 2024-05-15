CHEWY (CHWY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CHEWY (CHWY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CHEWY (CHWY) tokennel kapcsolatos információk $CHWY: The Best Pet Supplies on Solana $CHWY is the original Chewy coin on Solana, deployed on May 15, 2024, and inspired by Ryan Cohen's first company in the pet supplies industry. Despite being rugged by its original developer, $CHWY has risen from the ashes thanks to a passionate community that discovered and revitalized it. Now, $CHWY is one of the most popular memecoins in the Solana ecosystem, embodying the spirit of resilience and community-driven success. Hivatalos webhely: https://chwyonsol.xyz/ Vásárolj most CHWY tokent!

CHEWY (CHWY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CHEWY (CHWY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 83.34K $ 83.34K $ 83.34K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 83.34K $ 83.34K $ 83.34K Minden idők csúcspontja: $ 0.00363567 $ 0.00363567 $ 0.00363567 Minden idők mélypontja: $ 0.00006488 $ 0.00006488 $ 0.00006488 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) CHEWY (CHWY) áráról

CHEWY (CHWY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CHEWY (CHWY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHWY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHWY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHWY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHWY token élő árfolyamát!

CHWY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHWY kapcsán? CHWY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHWY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

