Cheeseball (CB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cheeseball (CB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cheeseball (CB) tokennel kapcsolatos információk Cheeseball is a meme coin on the Solana chain. The Cheeseball community brings together investors from every corner of the world and generates daily interacting contents such as games and contests. Staking, lotteries, NFTs and daily raffles are on the menu. The team is taking advantage of the upcoming Holiday to gain the crypto community’s attention but as the weeks go by, this project will gain its reputation through continuous communication with its investors, aggressive marketing campaigns, listings and constant deliveries from the leadership team. They are currently designing a utility tying every single project together, in order to provide their investors with further room to maximize their profits and increase their retention. Their most important values are integrity, innovation, communication, respect and unconditional love. Hivatalos webhely: http://cheeseball.io/ Vásárolj most CB tokent!

Cheeseball (CB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cheeseball (CB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 171.00K $ 171.00K $ 171.00K Teljes tokenszám: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 171.00K $ 171.00K $ 171.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.02102669 $ 0.02102669 $ 0.02102669 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00017088 $ 0.00017088 $ 0.00017088 További tudnivalók a(z) Cheeseball (CB) áráról

Cheeseball (CB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cheeseball (CB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CB token élő árfolyamát!

CB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CB kapcsán? CB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

