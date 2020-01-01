chatXZI by AI (CXZI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) chatXZI by AI (CXZI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

chatXZI by AI (CXZI) tokennel kapcsolatos információk chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community. Hivatalos webhely: https://chatxzi.com Fehér könyv: https://chatxzi.gitbook.io/chatxzi-docs Vásárolj most CXZI tokent!

chatXZI by AI (CXZI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) chatXZI by AI (CXZI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.65K $ 4.65K $ 4.65K Teljes tokenszám: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.65K $ 4.65K $ 4.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.0004144 $ 0.0004144 $ 0.0004144 Minden idők mélypontja: $ 0.00000476 $ 0.00000476 $ 0.00000476 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) chatXZI by AI (CXZI) áráról

chatXZI by AI (CXZI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) chatXZI by AI (CXZI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CXZI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CXZI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CXZI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CXZI token élő árfolyamát!

CXZI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CXZI kapcsán? CXZI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CXZI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

