chatr (CHATR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.96% Árváltozás (1D) -1.99% Árváltozás (7D) -10.17% Árváltozás (7D) -10.17%

chatr (CHATR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CHATR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CHATR valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CHATR változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -1.99% az elmúlt 24 órában, és -10.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

chatr (CHATR) piaci információk

Piaci érték $ 61.10K$ 61.10K $ 61.10K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 61.10K$ 61.10K $ 61.10K Forgalomban lévő készlet 100.00B 100.00B 100.00B Teljes tokenszám 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A(z) chatr jelenlegi piaci plafonja $ 61.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CHATR keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 99999999999.99998. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 61.10K.