CHARLES (CHARLES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CHARLES (CHARLES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CHARLES (CHARLES) tokennel kapcsolatos információk The CHARLES token is a revolutionary utility token offering more than just tradeability. Embedded within it is an exclusive full-length video interview with blockchain pioneer Charles Hoskinson, co-founder of Ethereum and founder of Cardano. Accessible only to the token's owner, the video is securely encrypted and decentralized by Stuff.io, ensuring privacy and permanence. This unique blend of premium content and cutting-edge blockchain technology from Stuff.io delivers an exclusive experience, setting a new standard for digital ownership and utility. Hivatalos webhely: https://stuff.io/video/about-stuff-e2/ Vásárolj most CHARLES tokent!

CHARLES (CHARLES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CHARLES (CHARLES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 740.00K $ 740.00K $ 740.00K Teljes tokenszám: $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M Keringésben lévő tokenszám: $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 740.00K $ 740.00K $ 740.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.127588 $ 0.127588 $ 0.127588 Minden idők mélypontja: $ 0.00979852 $ 0.00979852 $ 0.00979852 Jelenlegi ár: $ 0.02463711 $ 0.02463711 $ 0.02463711 További tudnivalók a(z) CHARLES (CHARLES) áráról

CHARLES (CHARLES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CHARLES (CHARLES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHARLES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHARLES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHARLES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHARLES token élő árfolyamát!

CHARLES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHARLES kapcsán? CHARLES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHARLES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

