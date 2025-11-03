Charged Particles (IONX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00113443 $ 0.00113443 $ 0.00113443 24h alacsony $ 0.00133212 $ 0.00133212 $ 0.00133212 24h magas 24h alacsony $ 0.00113443$ 0.00113443 $ 0.00113443 24h magas $ 0.00133212$ 0.00133212 $ 0.00133212 Minden idők csúcspontja $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Legalacsonyabb ár $ 0.00082139$ 0.00082139 $ 0.00082139 Árváltozás (1H) -0.61% Árváltozás (1D) +1.43% Árváltozás (7D) +5.93% Árváltozás (7D) +5.93%

Charged Particles (IONX) valós idejű ár: $0.00125006. Az elmúlt 24 órában, a(z)IONX legalacsonyabb ára $ 0.00113443, legmagasabb ára pedig $ 0.00133212 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IONX valaha volt legmagasabb ára $ 2.75, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00082139 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IONX változása a következő volt: -0.61% az elmúlt órában, +1.43% az elmúlt 24 órában, és +5.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Charged Particles (IONX) piaci információk

Piaci érték $ 100.01K$ 100.01K $ 100.01K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 125.21K$ 125.21K $ 125.21K Forgalomban lévő készlet 79.88M 79.88M 79.88M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Charged Particles jelenlegi piaci plafonja $ 100.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IONX keringésben lévő tokenszáma 79.88M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 125.21K.