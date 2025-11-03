TőzsdeDEX+
A(z) élő Charged Particles ár ma 0.00125006 USD. Kövesd nyomon a(z) IONX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) IONX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Charged Particles Logó

Charged Particles Ár (IONX)

Nem listázott

$0.0012497
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Charged Particles (IONX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:11 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) árinformáció (USD)

$ 0.00113443
$ 0.00133212
$ 0.00113443
$ 0.00133212
$ 2.75
$ 0.00082139
Charged Particles (IONX) valós idejű ár: $0.00125006. Az elmúlt 24 órában, a(z)IONX legalacsonyabb ára $ 0.00113443, legmagasabb ára pedig $ 0.00133212 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IONX valaha volt legmagasabb ára $ 2.75, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00082139 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IONX változása a következő volt: -0.61% az elmúlt órában, +1.43% az elmúlt 24 órában, és +5.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Charged Particles (IONX) piaci információk

$ 100.01K
--
$ 125.21K
79.88M
100,000,000.0
A(z) Charged Particles jelenlegi piaci plafonja $ 100.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IONX keringésben lévő tokenszáma 79.88M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 125.21K.

Charged Particles (IONX) árelőzmények USD

A(z) Charged ParticlesUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Charged Particles USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001394658.
A(z) Charged Particles USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003157385.
A(z) Charged Particles USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00009671941385558.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+1.43%
30 nap$ -0.0001394658-11.15%
60 nap$ -0.0003157385-25.25%
90 nap$ -0.00009671941385558-7.18%

Mi a(z) Charged Particles (IONX)

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Charged Particles (IONX) Erőforrás

Hivatalos webhely

Charged Particles árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Charged Particles (IONX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Charged Particles (IONX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Charged Particles rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Charged Particles árelőrejelzését most!

Charged Particles (IONX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Charged Particles (IONX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) IONX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Charged Particles (IONX)

Mennyit ér ma a(z) Charged Particles (IONX)?
A(z) élő IONX ár a(z) USD esetében 0.00125006 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) IONX ára a(z) USD esetében?
A(z) IONX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00125006. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Charged Particles piaci plafonja?
A(z) IONX piaci plafonja $ 100.01K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) IONX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) IONX keringésben lévő tokenszáma 79.88M USD.
Mi volt a(z) IONX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) IONX mindenkori legmagasabb ára 2.75 USD.
Mi volt a(z) IONX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) IONX mindenkori legalacsonyabb ára 0.00082139 USD.
Mekkora a(z) IONX kereskedési volumene?
A(z) IONX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) IONX ára emelkedni fog idén?
A(z) IONX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) IONX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:11 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

