Chainpal (CPAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chainpal (CPAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chainpal (CPAL) tokennel kapcsolatos információk Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages. Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed. With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market. Hivatalos webhely: https://chainpal.ai/ Fehér könyv: https://docs.chainpal.ai/ Vásárolj most CPAL tokent!

Chainpal (CPAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chainpal (CPAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 256.08K $ 256.08K $ 256.08K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 335.79K $ 335.79K $ 335.79K Minden idők csúcspontja: $ 1.96 $ 1.96 $ 1.96 Minden idők mélypontja: $ 0.00916429 $ 0.00916429 $ 0.00916429 Jelenlegi ár: $ 0.03359834 $ 0.03359834 $ 0.03359834 További tudnivalók a(z) Chainpal (CPAL) áráról

Chainpal (CPAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chainpal (CPAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CPAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CPAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CPAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CPAL token élő árfolyamát!

CPAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CPAL kapcsán? CPAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CPAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

