Chainflip (FLIP) tokennel kapcsolatos információk Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique 'Just-inTime' based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip's native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases. Hivatalos webhely: https://chainflip.io/ Fehér könyv: https://chainflip.io/whitepaper.pdf

Chainflip (FLIP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chainflip (FLIP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.45M $ 35.45M $ 35.45M Teljes tokenszám: $ 94.89M $ 94.89M $ 94.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 67.31M $ 67.31M $ 67.31M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 49.97M $ 49.97M $ 49.97M Minden idők csúcspontja: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Minden idők mélypontja: $ 0.30855 $ 0.30855 $ 0.30855 Jelenlegi ár: $ 0.526888 $ 0.526888 $ 0.526888 További tudnivalók a(z) Chainflip (FLIP) áráról

Chainflip (FLIP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chainflip (FLIP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLIP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLIP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLIP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLIP token élő árfolyamát!

FLIP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLIP kapcsán? FLIP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FLIP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

