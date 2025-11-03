Chain Talk Daily (CTD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00016615 $ 0.00016615 $ 0.00016615 24h alacsony $ 0.00017199 $ 0.00017199 $ 0.00017199 24h magas 24h alacsony $ 0.00016615$ 0.00016615 $ 0.00016615 24h magas $ 0.00017199$ 0.00017199 $ 0.00017199 Minden idők csúcspontja $ 0.00415884$ 0.00415884 $ 0.00415884 Legalacsonyabb ár $ 0.00007742$ 0.00007742 $ 0.00007742 Árváltozás (1H) -2.13% Árváltozás (1D) -2.44% Árváltozás (7D) -31.10% Árváltozás (7D) -31.10%

Chain Talk Daily (CTD) valós idejű ár: $0.0001664. Az elmúlt 24 órában, a(z)CTD legalacsonyabb ára $ 0.00016615, legmagasabb ára pedig $ 0.00017199 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CTD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00415884, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007742 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CTD változása a következő volt: -2.13% az elmúlt órában, -2.44% az elmúlt 24 órában, és -31.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Chain Talk Daily (CTD) piaci információk

Piaci érték $ 166.37K$ 166.37K $ 166.37K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 166.37K$ 166.37K $ 166.37K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Chain Talk Daily jelenlegi piaci plafonja $ 166.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CTD keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 166.37K.