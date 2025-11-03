TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Chain Talk Daily ár ma 0.0001664 USD. Kövesd nyomon a(z) CTD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CTD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Chain Talk Daily ár ma 0.0001664 USD. Kövesd nyomon a(z) CTD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CTD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CTD

CTD árinformációk

Mi a(z) CTD

CTD hivatalos webhely

CTD tokenomikai adatai

CTD árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Chain Talk Daily Logó

Chain Talk Daily Ár (CTD)

Nem listázott

1 CTD-USD élő ár:

$0.0001669
$0.0001669$0.0001669
-2.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Chain Talk Daily (CTD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:04 (UTC+8)

Chain Talk Daily (CTD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00016615
$ 0.00016615$ 0.00016615
24h alacsony
$ 0.00017199
$ 0.00017199$ 0.00017199
24h magas

$ 0.00016615
$ 0.00016615$ 0.00016615

$ 0.00017199
$ 0.00017199$ 0.00017199

$ 0.00415884
$ 0.00415884$ 0.00415884

$ 0.00007742
$ 0.00007742$ 0.00007742

-2.13%

-2.44%

-31.10%

-31.10%

Chain Talk Daily (CTD) valós idejű ár: $0.0001664. Az elmúlt 24 órában, a(z)CTD legalacsonyabb ára $ 0.00016615, legmagasabb ára pedig $ 0.00017199 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CTD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00415884, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007742 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CTD változása a következő volt: -2.13% az elmúlt órában, -2.44% az elmúlt 24 órában, és -31.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Chain Talk Daily (CTD) piaci információk

$ 166.37K
$ 166.37K$ 166.37K

--
----

$ 166.37K
$ 166.37K$ 166.37K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Chain Talk Daily jelenlegi piaci plafonja $ 166.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CTD keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 166.37K.

Chain Talk Daily (CTD) árelőzmények USD

A(z) Chain Talk DailyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Chain Talk Daily USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000443136.
A(z) Chain Talk Daily USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0001288292.
A(z) Chain Talk Daily USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00004055525365523347.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.44%
30 nap$ -0.0000443136-26.63%
60 nap$ +0.0001288292+77.42%
90 nap$ -0.00004055525365523347-19.59%

Mi a(z) Chain Talk Daily (CTD)

At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.

We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Chain Talk Daily (CTD) Erőforrás

Hivatalos webhely

Chain Talk Daily árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Chain Talk Daily (CTD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Chain Talk Daily (CTD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Chain Talk Daily rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Chain Talk Daily árelőrejelzését most!

CTD helyi valutákra

Chain Talk Daily (CTD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Chain Talk Daily (CTD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CTD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Chain Talk Daily (CTD)

Mennyit ér ma a(z) Chain Talk Daily (CTD)?
A(z) élő CTD ár a(z) USD esetében 0.0001664 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CTD ára a(z) USD esetében?
A(z) CTD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0001664. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Chain Talk Daily piaci plafonja?
A(z) CTD piaci plafonja $ 166.37K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CTD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CTD keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) CTD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CTD mindenkori legmagasabb ára 0.00415884 USD.
Mi volt a(z) CTD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CTD mindenkori legalacsonyabb ára 0.00007742 USD.
Mekkora a(z) CTD kereskedési volumene?
A(z) CTD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CTD ára emelkedni fog idén?
A(z) CTD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CTD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:04 (UTC+8)

Chain Talk Daily (CTD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,037.26
$109,037.26$109,037.26

-0.97%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,798.82
$3,798.82$3,798.82

-1.41%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02405
$0.02405$0.02405

-8.58%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1194
$1.1194$1.1194

-11.29%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.68
$183.68$183.68

-0.05%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,037.26
$109,037.26$109,037.26

-0.97%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,798.82
$3,798.82$3,798.82

-1.41%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.68
$183.68$183.68

-0.05%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.00
$88.00$88.00

-0.67%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4675
$2.4675$2.4675

-1.29%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0374
$0.0374$0.0374

-25.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05613
$0.05613$0.05613

+180.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09869
$0.09869$0.09869

+19.46%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002099
$0.000000002099$0.000000002099

+382.52%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007730
$0.00007730$0.00007730

+111.14%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000497
$0.000000000497$0.000000000497

+27.76%