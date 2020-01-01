Chain of Legends (CLEG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chain of Legends (CLEG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chain of Legends (CLEG) tokennel kapcsolatos információk Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program. Hivatalos webhely: https://chainoflegends.com/ Vásárolj most CLEG tokent!

Chain of Legends (CLEG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chain of Legends (CLEG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 29.88K $ 29.88K $ 29.88K Teljes tokenszám: $ 623.57M $ 623.57M $ 623.57M Keringésben lévő tokenszám: $ 68.33M $ 68.33M $ 68.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 272.62K $ 272.62K $ 272.62K Minden idők csúcspontja: $ 0.199246 $ 0.199246 $ 0.199246 Minden idők mélypontja: $ 0.00032722 $ 0.00032722 $ 0.00032722 Jelenlegi ár: $ 0.00043819 $ 0.00043819 $ 0.00043819 További tudnivalók a(z) Chain of Legends (CLEG) áráról

Chain of Legends (CLEG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chain of Legends (CLEG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CLEG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CLEG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CLEG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CLEG token élő árfolyamát!

CLEG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CLEG kapcsán? CLEG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CLEG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

