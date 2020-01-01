Chain Games (CHAIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chain Games (CHAIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chain Games (CHAIN) tokennel kapcsolatos információk The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network. Hivatalos webhely: https://chaingames.io/ Vásárolj most CHAIN tokent!

Chain Games (CHAIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chain Games (CHAIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.68M $ 8.68M $ 8.68M Teljes tokenszám: $ 493.50M $ 493.50M $ 493.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 379.87M $ 379.87M $ 379.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.28M $ 11.28M $ 11.28M Minden idők csúcspontja: $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Minden idők mélypontja: $ 0.0055509 $ 0.0055509 $ 0.0055509 Jelenlegi ár: $ 0.02285773 $ 0.02285773 $ 0.02285773 További tudnivalók a(z) Chain Games (CHAIN) áráról

Chain Games (CHAIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chain Games (CHAIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHAIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHAIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHAIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHAIN token élő árfolyamát!

CHAIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHAIN kapcsán? CHAIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHAIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!