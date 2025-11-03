Chadrizard ($ZARD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00012337 $ 0.00012337 $ 0.00012337 24h alacsony $ 0.00013724 $ 0.00013724 $ 0.00013724 24h magas 24h alacsony $ 0.00012337$ 0.00012337 $ 0.00012337 24h magas $ 0.00013724$ 0.00013724 $ 0.00013724 Minden idők csúcspontja $ 0.00022552$ 0.00022552 $ 0.00022552 Legalacsonyabb ár $ 0.00003208$ 0.00003208 $ 0.00003208 Árváltozás (1H) -3.04% Árváltozás (1D) -9.50% Árváltozás (7D) -27.24% Árváltozás (7D) -27.24%

Chadrizard ($ZARD) valós idejű ár: $0.00012339. Az elmúlt 24 órában, a(z)$ZARD legalacsonyabb ára $ 0.00012337, legmagasabb ára pedig $ 0.00013724 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $ZARD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00022552, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003208 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $ZARD változása a következő volt: -3.04% az elmúlt órában, -9.50% az elmúlt 24 órában, és -27.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Chadrizard ($ZARD) piaci információk

Piaci érték $ 123.43K$ 123.43K $ 123.43K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 123.43K$ 123.43K $ 123.43K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Chadrizard jelenlegi piaci plafonja $ 123.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $ZARD keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 123.43K.