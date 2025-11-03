ChadFi (CHADFI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00174818$ 0.00174818 $ 0.00174818 Legalacsonyabb ár $ 0.00062393$ 0.00062393 $ 0.00062393 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -10.01% Árváltozás (7D) -10.01%

ChadFi (CHADFI) valós idejű ár: $0.00065649. Az elmúlt 24 órában, a(z)CHADFI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CHADFI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00174818, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00062393 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CHADFI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -10.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ChadFi (CHADFI) piaci információk

Piaci érték $ 656.49K$ 656.49K $ 656.49K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 656.49K$ 656.49K $ 656.49K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) ChadFi jelenlegi piaci plafonja $ 656.49K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CHADFI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 656.49K.