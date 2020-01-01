CGAI (CGAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CGAI (CGAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CGAI (CGAI) tokennel kapcsolatos információk CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio).

Secure tokenization and decentralized storage of files.

Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact. Hivatalos webhely: https://ghostdrive.com/ Vásárolj most CGAI tokent!

CGAI (CGAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CGAI (CGAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 90.75K $ 90.75K $ 90.75K Teljes tokenszám: $ 566.22M $ 566.22M $ 566.22M Keringésben lévő tokenszám: $ 566.22M $ 566.22M $ 566.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 90.75K $ 90.75K $ 90.75K Minden idők csúcspontja: $ 0.00526633 $ 0.00526633 $ 0.00526633 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016027 $ 0.00016027 $ 0.00016027 További tudnivalók a(z) CGAI (CGAI) áráról

CGAI (CGAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CGAI (CGAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CGAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CGAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CGAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CGAI token élő árfolyamát!

CGAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CGAI kapcsán? CGAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CGAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

