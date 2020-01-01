CFGI (CFGI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CFGI (CFGI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CFGI (CFGI) tokennel kapcsolatos információk CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes. The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers. $CFGI is the native currency for the CFGI.io platform. Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions. Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success. Hivatalos webhely: https://cfgi.io/ Vásárolj most CFGI tokent!

CFGI (CFGI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CFGI (CFGI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.51M $ 9.51M $ 9.51M Teljes tokenszám: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B Keringésben lévő tokenszám: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.51M $ 9.51M $ 9.51M Minden idők csúcspontja: $ 0.00177275 $ 0.00177275 $ 0.00177275 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00116124 $ 0.00116124 $ 0.00116124 További tudnivalók a(z) CFGI (CFGI) áráról

CFGI (CFGI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CFGI (CFGI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CFGI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CFGI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CFGI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CFGI token élő árfolyamát!

CFGI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CFGI kapcsán? CFGI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CFGI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

