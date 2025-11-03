TőzsdeDEX+
A(z) élő CF Large Cap Index ár ma 10.85 USD. Kövesd nyomon a(z) LCAP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LCAP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

CF Large Cap Index Ár (LCAP)

1 LCAP-USD élő ár:

$10.85
$10.85
-1.30%1D
USD
CF Large Cap Index (LCAP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:57:43 (UTC+8)

CF Large Cap Index (LCAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 10.82
$ 10.82
24h alacsony
$ 11.07
$ 11.07
24h magas

$ 10.82
$ 10.82

$ 11.07
$ 11.07

$ 13.34
$ 13.34

$ 10.29
$ 10.29

-0.79%

-1.31%

-7.72%

-7.72%

CF Large Cap Index (LCAP) valós idejű ár: $10.85. Az elmúlt 24 órában, a(z)LCAP legalacsonyabb ára $ 10.82, legmagasabb ára pedig $ 11.07 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LCAP valaha volt legmagasabb ára $ 13.34, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 10.29 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LCAP változása a következő volt: -0.79% az elmúlt órában, -1.31% az elmúlt 24 órában, és -7.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CF Large Cap Index (LCAP) piaci információk

$ 6.32M
$ 6.32M

--
----

$ 6.32M
$ 6.32M

582.74K
582.74K

582,743.9563156357
582,743.9563156357

A(z) CF Large Cap Index jelenlegi piaci plafonja $ 6.32M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LCAP keringésben lévő tokenszáma 582.74K, és a teljes tokenszám 582743.9563156357. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.32M.

CF Large Cap Index (LCAP) árelőzmények USD

A(z) CF Large Cap IndexUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.14412454051049.
A(z) CF Large Cap Index USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -1.7091440800.
A(z) CF Large Cap Index USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) CF Large Cap Index USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.14412454051049-1.31%
30 nap$ -1.7091440800-15.75%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) CF Large Cap Index (LCAP)

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

CF Large Cap Index (LCAP) Erőforrás

Hivatalos webhely

CF Large Cap Index árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) CF Large Cap Index (LCAP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) CF Large Cap Index (LCAP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) CF Large Cap Index rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) CF Large Cap Index árelőrejelzését most!

LCAP helyi valutákra

CF Large Cap Index (LCAP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CF Large Cap Index (LCAP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LCAP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: CF Large Cap Index (LCAP)

Mennyit ér ma a(z) CF Large Cap Index (LCAP)?
A(z) élő LCAP ár a(z) USD esetében 10.85 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LCAP ára a(z) USD esetében?
A(z) LCAP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 10.85. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) CF Large Cap Index piaci plafonja?
A(z) LCAP piaci plafonja $ 6.32M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LCAP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LCAP keringésben lévő tokenszáma 582.74K USD.
Mi volt a(z) LCAP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LCAP mindenkori legmagasabb ára 13.34 USD.
Mi volt a(z) LCAP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LCAP mindenkori legalacsonyabb ára 10.29 USD.
Mekkora a(z) LCAP kereskedési volumene?
A(z) LCAP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LCAP ára emelkedni fog idén?
A(z) LCAP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LCAP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:57:43 (UTC+8)

$108,996.81

$3,797.33

$0.02399

$1.1196

$183.59

$108,996.81

$3,797.33

$183.59

$88.10

$2.4674

