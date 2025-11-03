CF Large Cap Index (LCAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 10.82 $ 10.82 $ 10.82 24h alacsony $ 11.07 $ 11.07 $ 11.07 24h magas 24h alacsony $ 10.82$ 10.82 $ 10.82 24h magas $ 11.07$ 11.07 $ 11.07 Minden idők csúcspontja $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 Legalacsonyabb ár $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 Árváltozás (1H) -0.79% Árváltozás (1D) -1.31% Árváltozás (7D) -7.72% Árváltozás (7D) -7.72%

CF Large Cap Index (LCAP) valós idejű ár: $10.85. Az elmúlt 24 órában, a(z)LCAP legalacsonyabb ára $ 10.82, legmagasabb ára pedig $ 11.07 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LCAP valaha volt legmagasabb ára $ 13.34, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 10.29 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LCAP változása a következő volt: -0.79% az elmúlt órában, -1.31% az elmúlt 24 órában, és -7.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CF Large Cap Index (LCAP) piaci információk

Piaci érték $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Forgalomban lévő készlet 582.74K 582.74K 582.74K Teljes tokenszám 582,743.9563156357 582,743.9563156357 582,743.9563156357

A(z) CF Large Cap Index jelenlegi piaci plafonja $ 6.32M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LCAP keringésben lévő tokenszáma 582.74K, és a teljes tokenszám 582743.9563156357. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.32M.