Cerebrum DAO (NEURON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cerebrum DAO (NEURON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cerebrum DAO (NEURON) tokennel kapcsolatos információk Cerebrum DAO implements novel funding mechanisms designed to traverse the so-called "Valley of Death" in brain research. We utilize community-based funding throughout all stages of development, from the inception of research to the point where medications or diagnostic products are ready for clinical implementation. With 86 billion neurons in the human brain, each NEURON token represents a neuron in our brain and serves as the cognitive essence and neural blueprint within the Cerebrum DAO ecosystem. The NEURON tokens are earned by contributing work, data, IP, or funds to fuel the growth of Cerebrum DAO. The main goal for the creation of the NEURON token is to provide a truly decentralized governance model and sustainable growth of Cerebrum DAO’s network. That means creating an equally attractive network to contributors, entities, enterprises, service providers and the wider community. The NEURON token will be issued as a governance token. The NEURON token has four primary governance uses: Voting on which IP projects receive funding from Cerebrum DAO

Voting on the terms under which each project can receive funds

Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.)

Voting on Cerebrum DAO treasury management policies The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum’s robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token’s initial phase Hivatalos webhely: https://cerebrumdao.com/ Fehér könyv: https://assets-global.website-files.com/65606a50e1938cd3d2a5762e/66267ab7b2fa5ce68d7f0901_Cerebrum%20DAO%20Whitepaper%20v1.3.pdf Vásárolj most NEURON tokent!

Cerebrum DAO (NEURON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cerebrum DAO (NEURON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.21M $ 7.21M $ 7.21M Teljes tokenszám: $ 86.00B $ 86.00B $ 86.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 26.68B $ 26.68B $ 26.68B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.24M $ 23.24M $ 23.24M Minden idők csúcspontja: $ 0.00152718 $ 0.00152718 $ 0.00152718 Minden idők mélypontja: $ 0.00008457 $ 0.00008457 $ 0.00008457 Jelenlegi ár: $ 0.00027023 $ 0.00027023 $ 0.00027023 További tudnivalók a(z) Cerebrum DAO (NEURON) áráról

Cerebrum DAO (NEURON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cerebrum DAO (NEURON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEURON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEURON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEURON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEURON token élő árfolyamát!

