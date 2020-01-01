CEREAL (CEP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CEREAL (CEP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CEREAL (CEP) tokennel kapcsolatos információk DRM tokens are value transmission means used in DoDream Chain and are the basic units that operate by smart contracts. Users can use a variety of services provided through DoDream Chain, such as matching, inquiry, and purchase, as DRM tokens. Users of various nationalities can trade between individuals without remittance or exchange fees. By leaving token's transaction details, users can receive proven services and information and secure a transparent reputation. Hivatalos webhely: http://ir.dodream.io/

CEREAL (CEP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CEREAL (CEP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.93K $ 16.93K $ 16.93K Teljes tokenszám: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 180.11M $ 180.11M $ 180.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.51K $ 23.51K $ 23.51K Minden idők csúcspontja: $ 0.30406 $ 0.30406 $ 0.30406 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) CEREAL (CEP) áráról

CEREAL (CEP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CEREAL (CEP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CEP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CEP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CEP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CEP token élő árfolyamát!

CEP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CEP kapcsán? CEP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

