Cellex (CELLEX) tokennel kapcsolatos információk Cellex is a decentralized launch platform designed to enable transparent and structured token distribution. By using a unique system of time-locked Cells organized into Clusters, Cellex ensures fair access for all participants while preventing sniping and early dumping. Projects can define their own launch parameters, including pricing, unlock schedules, and market cap targets, allowing for customizable and secure token launches. Built on Ethereum with future Solana integration planned, Cellex provides both builders and investors with a predictable, tamper-proof, and equitable launch environment. Hivatalos webhely: https://cellex.io/ Fehér könyv: https://whitepaper.cellex.io/ Vásárolj most CELLEX tokent!

Piaci tőkeérték: $ 141.21K
Teljes tokenszám: $ 100.00M
Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 141.21K
Minden idők csúcspontja: $ 0.01026336
Minden idők mélypontja: $ 0
Jelenlegi ár: $ 0.00141196

Cellex (CELLEX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cellex (CELLEX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CELLEX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CELLEX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CELLEX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CELLEX token élő árfolyamát!

CELLEX árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CELLEX kapcsán? CELLEX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

