Cel AI (SN127) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.72 $ 1.72 $ 1.72 24h alacsony $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 24h magas 24h alacsony $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 24h magas $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 Minden idők csúcspontja $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Legalacsonyabb ár $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 Árváltozás (1H) -1.21% Árváltozás (1D) -19.41% Árváltozás (7D) +4.00% Árváltozás (7D) +4.00%

Cel AI (SN127) valós idejű ár: $1.73. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN127 legalacsonyabb ára $ 1.72, legmagasabb ára pedig $ 2.21 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN127 valaha volt legmagasabb ára $ 3.29, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.385811 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN127 változása a következő volt: -1.21% az elmúlt órában, -19.41% az elmúlt 24 órában, és +4.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cel AI (SN127) piaci információk

Piaci érték $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Forgalomban lévő készlet 1.26M 1.26M 1.26M Teljes tokenszám 1,257,984.304307889 1,257,984.304307889 1,257,984.304307889

A(z) Cel AI jelenlegi piaci plafonja $ 2.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN127 keringésben lévő tokenszáma 1.26M, és a teljes tokenszám 1257984.304307889. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.18M.