Cedar the Goat (CEDAR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cedar the Goat (CEDAR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cedar the Goat (CEDAR) tokennel kapcsolatos információk In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all. Hivatalos webhely: https://cedaronsol.fun/ Vásárolj most CEDAR tokent!

Cedar the Goat (CEDAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cedar the Goat (CEDAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.88K $ 21.88K $ 21.88K Teljes tokenszám: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.88K $ 21.88K $ 21.88K Minden idők csúcspontja: $ 0.00174949 $ 0.00174949 $ 0.00174949 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Cedar the Goat (CEDAR) áráról

Cedar the Goat (CEDAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cedar the Goat (CEDAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CEDAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CEDAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CEDAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CEDAR token élő árfolyamát!

CEDAR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CEDAR kapcsán? CEDAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CEDAR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

