cCOP (CCOP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) cCOP (CCOP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

cCOP (CCOP) tokennel kapcsolatos információk The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community’s commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community. Hivatalos webhely: https://www.mento.org/ Fehér könyv: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Vásárolj most CCOP tokent!

cCOP (CCOP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) cCOP (CCOP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 58.57K $ 58.57K $ 58.57K Teljes tokenszám: $ 232.68M $ 232.68M $ 232.68M Keringésben lévő tokenszám: $ 232.68M $ 232.68M $ 232.68M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 58.57K $ 58.57K $ 58.57K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00025171 $ 0.00025171 $ 0.00025171 További tudnivalók a(z) cCOP (CCOP) áráról

cCOP (CCOP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) cCOP (CCOP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CCOP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CCOP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CCOP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CCOP token élő árfolyamát!

CCOP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CCOP kapcsán? CCOP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CCOP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

