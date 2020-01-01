Caviar (CAVIAR) tokenomikai adatai
Hello! I’m Caviar.
The only thing Caviar knows for sure is that his mother was a sturgeon. The mystery of his father, however, remains unsolved. All he knows is that his father went out to buy groceries one day and never returned. Determined to find answers, Caviar has taken a fish DNA test. Could his long lost dad be a frog? Stay tuned for the big reveal in two weeks!
Caviar's life has always been a rollercoaster, filled with ups and downs. Despite the chaos, he cruises through life with a remarkable knack for always coming out on top. He's on a quest to uncover his roots and understand his ancestry, but this journey hasn't been easy. Abandoned and alone, Caviar knows very little about his family.
Caviar (CAVIAR) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Caviar (CAVIAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Caviar (CAVIAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Caviar (CAVIAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó CAVIAR tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező CAVIAR token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) CAVIAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CAVIAR token élő árfolyamát!
CAVIAR árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CAVIAR kapcsán? CAVIAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.