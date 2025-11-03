catty (CATTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00009434 24h alacsony $ 0.00009488 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00063313 Legalacsonyabb ár $ 0.00009142 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) +0.35% Árváltozás (7D) -9.19%

catty (CATTY) valós idejű ár: $0.00009487. Az elmúlt 24 órában, a(z)CATTY legalacsonyabb ára $ 0.00009434, legmagasabb ára pedig $ 0.00009488 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CATTY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00063313, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009142 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CATTY változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +0.35% az elmúlt 24 órában, és -9.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

catty (CATTY) piaci információk

Piaci érték $ 94.86K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 94.86K Forgalomban lévő készlet 999.95M Teljes tokenszám 999,945,890.278875

A(z) catty jelenlegi piaci plafonja $ 94.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CATTY keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999945890.278875. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 94.86K.