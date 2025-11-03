TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő catty ár ma 0.00009487 USD. Kövesd nyomon a(z) CATTY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CATTY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő catty ár ma 0.00009487 USD. Kövesd nyomon a(z) CATTY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CATTY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CATTY

CATTY árinformációk

Mi a(z) CATTY

CATTY hivatalos webhely

CATTY tokenomikai adatai

CATTY árelőrejelzés

catty Ár (CATTY)

1 CATTY-USD élő ár:

+0.30%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
catty (CATTY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:57:23 (UTC+8)

catty (CATTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00009434
24h alacsony
$ 0.00009488
24h magas

$ 0.00009434
$ 0.00009488
$ 0.00063313
$ 0.00009142
-0.00%

+0.35%

-9.19%

-9.19%

catty (CATTY) valós idejű ár: $0.00009487. Az elmúlt 24 órában, a(z)CATTY legalacsonyabb ára $ 0.00009434, legmagasabb ára pedig $ 0.00009488 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CATTY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00063313, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009142 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CATTY változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +0.35% az elmúlt 24 órában, és -9.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

catty (CATTY) piaci információk

$ 94.86K
--
$ 94.86K
999.95M
999,945,890.278875
A(z) catty jelenlegi piaci plafonja $ 94.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CATTY keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999945890.278875. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 94.86K.

catty (CATTY) árelőzmények USD

A(z) cattyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) catty USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000235310.
A(z) catty USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000547562.
A(z) catty USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.35%
30 nap$ -0.0000235310-24.80%
60 nap$ -0.0000547562-57.71%
90 nap$ 0--

Mi a(z) catty (CATTY)

Catty is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. The token originated as a spontaneous creation by a long-time Ethereum user exploring Solana through the Jupiter Mobile app and Jupiter Studio. Initially intended as a lighthearted experiment with token launch tools, Catty quickly attracted attention from the Solana community due to its humorous backstory and organic social media presence. The project embraces a playful, meme-focused culture while leveraging the speed, low fees, and accessibility of Solana’s ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

catty (CATTY) Erőforrás

Hivatalos webhely

catty árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) catty (CATTY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) catty (CATTY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) catty rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) catty árelőrejelzését most!

CATTY helyi valutákra

catty (CATTY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) catty (CATTY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CATTY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: catty (CATTY)

Mennyit ér ma a(z) catty (CATTY)?
A(z) élő CATTY ár a(z) USD esetében 0.00009487 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CATTY ára a(z) USD esetében?
A(z) CATTY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00009487. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) catty piaci plafonja?
A(z) CATTY piaci plafonja $ 94.86K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CATTY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CATTY keringésben lévő tokenszáma 999.95M USD.
Mi volt a(z) CATTY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CATTY mindenkori legmagasabb ára 0.00063313 USD.
Mi volt a(z) CATTY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CATTY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00009142 USD.
Mekkora a(z) CATTY kereskedési volumene?
A(z) CATTY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CATTY ára emelkedni fog idén?
A(z) CATTY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CATTY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:57:23 (UTC+8)

catty (CATTY) fontos iparági frissítések

11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

