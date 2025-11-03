CatSlap (SLAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01007296$ 0.01007296 $ 0.01007296 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.88% Árváltozás (1D) -1.36% Árváltozás (7D) -9.86% Árváltozás (7D) -9.86%

CatSlap (SLAP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLAP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLAP valaha volt legmagasabb ára $ 0.01007296, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLAP változása a következő volt: -0.88% az elmúlt órában, -1.36% az elmúlt 24 órában, és -9.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CatSlap (SLAP) piaci információk

Piaci érték $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M Forgalomban lévő készlet 3.95B 3.95B 3.95B Teljes tokenszám 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

A(z) CatSlap jelenlegi piaci plafonja $ 1.91M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SLAP keringésben lévő tokenszáma 3.95B, és a teljes tokenszám 7547128957.623448. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.65M.