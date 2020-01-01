Cats N Cars (CNC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cats N Cars (CNC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cats N Cars (CNC) tokennel kapcsolatos információk At Cats N Cars, we offer opportunities to win luxury supercars which are given away at specific market cap milestones to encourage stable price appreciation. Our mission-driven token, inspired by the spirit of Cars N Coffee events and our love for feline friends, aims to reshape the crypto culture with a blend of purpose and fun. By rewarding our community through exciting supercar giveaways and fostering engagement, we strive to create an enjoyable and impactful experience for all our holders. The team prides itself on transparency and provides regular updates to the CNC community via social channels. Hivatalos webhely: https://www.catsncars.com Vásárolj most CNC tokent!

Cats N Cars (CNC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cats N Cars (CNC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.47K $ 37.47K $ 37.47K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 721.05M $ 721.05M $ 721.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 51.97K $ 51.97K $ 51.97K Minden idők csúcspontja: $ 0.00733589 $ 0.00733589 $ 0.00733589 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Cats N Cars (CNC) áráról

Cats N Cars (CNC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cats N Cars (CNC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CNC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CNC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CNC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CNC token élő árfolyamát!

CNC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CNC kapcsán? CNC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CNC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

